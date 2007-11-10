Инвестор - построение брокерских диаграмм по БД

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://weblancer.net/projects/30458.html
* Импорт данных .PRN , накопленных за несколько десятилетий. более млн. записей в Бд.
* Сканирование со входом в поддиректории, обновление. либо избирательное добавление 1 тикера
* построение Дерева тикеров
* до 3 Графиков на 1 диаграмме, до 10000 Значений в ширину.
* изменяемый Масштаб отображения и и Период группировки (минута, час, день, месяц, год и др.)
* режим пересчета в Процентах к первому значению на диаграмме
* отображение Объемов продаж - опционно
* Мультиоконный интерфейс, просмотр на весь экран
* показ значения под Курсором
* Автоматичекое удаление возможного 'мусора' из БД
* Бары, Линейная диаграмма, 'Свечи'
* Экспорт значений в (расширенный) .PRN файл
* новые возможности, которые можем добавить для Вас .