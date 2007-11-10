Инвестор - построение брокерских диаграмм по БД

http://weblancer.net/projects/30458.html

* Импорт данных .PRN , накопленных за несколько десятилетий. более млн. записей в Бд.

* Сканирование со входом в поддиректории, обновление. либо избирательное добавление 1 тикера

* построение Дерева тикеров

* до 3 Графиков на 1 диаграмме, до 10000 Значений в ширину.

* изменяемый Масштаб отображения и и Период группировки (минута, час, день, месяц, год и др.)

* режим пересчета в Процентах к первому значению на диаграмме

* отображение Объемов продаж - опционно

* Мультиоконный интерфейс, просмотр на весь экран

* показ значения под Курсором

* Автоматичекое удаление возможного 'мусора' из БД

* Бары, Линейная диаграмма, 'Свечи'

* Экспорт значений в (расширенный) .PRN файл

* новые возможности, которые можем добавить для Вас .