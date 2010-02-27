ИС "Документация"

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
130 просмотров
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Информационная система нормативной и технической документации.

- Систематизация документов по произвольным структурам каталогов.

- Полная структурированная информация о документах.

- Регистрация документов, находящихся в разных базах, их изменений, экземпляров.

- Регистрация операций с документами.

- Конструктор запросов по любым атрибутам документов, имеющимся в базе.

- Формирование стандартных карточек документов.

База данных: Oracle. Клиент: Delphi.