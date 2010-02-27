ИС "Документация"
Прикладное ПО
Добавлена130 просмотров
14 лет назад
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Информационная система нормативной и технической документации.
- Систематизация документов по произвольным структурам каталогов.
- Полная структурированная информация о документах.
- Регистрация документов, находящихся в разных базах, их изменений, экземпляров.
- Регистрация операций с документами.
- Конструктор запросов по любым атрибутам документов, имеющимся в базе.
- Формирование стандартных карточек документов.
База данных: Oracle. Клиент: Delphi.