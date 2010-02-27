ИС "Метрология"

Информационная система метрологического учёта и контроля средств измерения обеспечивает следующие возможности:

- учёт и анализ средств измерений по видам измерений и испытательного оборудования;

- учёт состояния с поверкой и калибровкой средств измерения;

- формирование графиков поверки, калибровки и аттестации;

- ведение документации по поверке, калибровке и аттестации;

- формирование отчётов по выполнению графиков поверки, калибровки и аттестации;

- получение сведений о средствах измерений и испытательного оборудования, не прошедших поверку, калибровку и аттестацию;

- учёт затрат на проведение поверки, калибровки и ремонт средств измерений и испытательного оборудования;

- связь с системой нормативно-технической документации;

- кадровый учёт работников метрологических подразделений, включая сведения о метрологическом образовании и сроках повышения квалификации;

- поиск средств измерения по любому параметру, имеющемуся в базе.

База данных: Oracle. Клиент: Delphi.