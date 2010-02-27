ИС "Метрология"
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Информационная система метрологического учёта и контроля средств измерения обеспечивает следующие возможности:
- учёт и анализ средств измерений по видам измерений и испытательного оборудования;
- учёт состояния с поверкой и калибровкой средств измерения;
- формирование графиков поверки, калибровки и аттестации;
- ведение документации по поверке, калибровке и аттестации;
- формирование отчётов по выполнению графиков поверки, калибровки и аттестации;
- получение сведений о средствах измерений и испытательного оборудования, не прошедших поверку, калибровку и аттестацию;
- учёт затрат на проведение поверки, калибровки и ремонт средств измерений и испытательного оборудования;
- связь с системой нормативно-технической документации;
- кадровый учёт работников метрологических подразделений, включая сведения о метрологическом образовании и сроках повышения квалификации;
- поиск средств измерения по любому параметру, имеющемуся в базе.
База данных: Oracle. Клиент: Delphi.