ИСС "Паспорт"

Возможности информационно-справочной системы паспортизации объектов:

- Хранение и поиск данных о разнородных объектах: зданиях и сооружениях, дорогах и др.

- Представление объектов с любой степенью детализации, включая конструктивные элементы, материалы, условия эксплуатации и т.д.

- Формирование общих справочников характеристик, присущих определённым группам объектов: зданиям и сооружениям, их конструктивным элементам, дорогам и пр., а также свойств конструкционных материалов.

- Формирование произвольного структурированного набора характеристик по каждому объекту.

- Поиск объектов по любым интересующим параметрам.

- Доступ к документации об объектах, существующей в электронном виде: текстовым файлам, таблицам, чертежам.

- Визуальное представление объектов при помощи популярных графических средств (MapInfo, AutoCAD и т.п.).

Клиент: Delphi. База данных: Oracle.