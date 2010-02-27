ИСС "Паспорт"
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Возможности информационно-справочной системы паспортизации объектов:
- Хранение и поиск данных о разнородных объектах: зданиях и сооружениях, дорогах и др.
- Представление объектов с любой степенью детализации, включая конструктивные элементы, материалы, условия эксплуатации и т.д.
- Формирование общих справочников характеристик, присущих определённым группам объектов: зданиям и сооружениям, их конструктивным элементам, дорогам и пр., а также свойств конструкционных материалов.
- Формирование произвольного структурированного набора характеристик по каждому объекту.
- Поиск объектов по любым интересующим параметрам.
- Доступ к документации об объектах, существующей в электронном виде: текстовым файлам, таблицам, чертежам.
- Визуальное представление объектов при помощи популярных графических средств (MapInfo, AutoCAD и т.п.).
Клиент: Delphi. База данных: Oracle.