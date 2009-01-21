Iterflix EShop 1.0

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
132 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Управление целым интернет-магазином из программы

Покупатели

*Управление покупателями

*Управление группами покупателей

*Личные скидки

Заказы

*Управление заказами

*Редактирование\объединение заказов

Курьеры

*Управление курьерами

Доставка

*Управление доставкой

*Автовыбор ближайшей удобной доставки

Счетчики

*Счетчики стоимостей заказов

*Расчет стоимости доставки (от расстояния)

Отчеты

*Отчет о доходах

*Отчет о популярности товара

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WPF, LINQ, MS SQL