Iterflix EShop 1.0
Прикладное ПО
Добавлена132 просмотра
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Управление целым интернет-магазином из программы
Покупатели
*Управление покупателями
*Управление группами покупателей
*Личные скидки
Заказы
*Управление заказами
*Редактирование\объединение заказов
Курьеры
*Управление курьерами
Доставка
*Управление доставкой
*Автовыбор ближайшей удобной доставки
Счетчики
*Счетчики стоимостей заказов
*Расчет стоимости доставки (от расстояния)
Отчеты
*Отчет о доходах
*Отчет о популярности товара
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WPF, LINQ, MS SQL