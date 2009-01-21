Iterflix ItemAdd 3.0
Прикладное ПО
Добавлена194 просмотра
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа позволяет управлять каталогом товаров интернет магазина.
*Добавление товара
*Редактирование товара
*Подбор ключевых слов по бренду товара
*Автоматическое заполнение всех полей
*Автоматическое изменение размера изображений и нанесение Лого магазина на фотографию товара
*Хранение базы в MS SQL
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Техлоногии
WPF, LINQ