Iterflix ItemAdd 3.0

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
194 просмотра
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Программа позволяет управлять каталогом товаров интернет магазина.

*Добавление товара

*Редактирование товара

*Подбор ключевых слов по бренду товара

*Автоматическое заполнение всех полей

*Автоматическое изменение размера изображений и нанесение Лого магазина на фотографию товара

*Хранение базы в MS SQL

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Техлоногии

WPF, LINQ