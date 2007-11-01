ИТР( интерактивное техническое руководство)

Назначение:

-Отображение справочной информации в удобной для восприятия форме

Выполняемые функции:

-Просмотр текстовой и графической справочной информации

-Навигация по документам через содержание

-Навигация средствами гипертекстовых ссылок

-Учет проведения регламентных работ с внесением изменений в БД

-Формирование отчетов по различным аспектам

Состав:

-БД – набор xml-файлов с данными

-ЭСО – электронная система отображения

Отличия от файлов справок (*.chm):

-Расширяемость – БД можно неограниченно увеличивать без перекомпиляции программы

-Управление отображением – данные из xml-файлов можно отображать в любом виде (текст, гипертекст, графика, интерактивная графика) меняя таблицы стилей xsl