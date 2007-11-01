ИТР( интерактивное техническое руководство)

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Назначение:
-Отображение справочной информации в удобной для восприятия форме
Выполняемые функции:
-Просмотр текстовой и графической справочной информации
-Навигация по документам через содержание
-Навигация средствами гипертекстовых ссылок
-Учет проведения регламентных работ с внесением изменений в БД
-Формирование отчетов по различным аспектам
Состав:
-БД – набор xml-файлов с данными
-ЭСО – электронная система отображения
Отличия от файлов справок (*.chm):
-Расширяемость – БД можно неограниченно увеличивать без перекомпиляции программы
-Управление отображением – данные из xml-файлов можно отображать в любом виде (текст, гипертекст, графика, интерактивная графика) меняя таблицы стилей xsl