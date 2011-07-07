Кабинет ультразвуковой диагностики

Программа предназначена для автоматизации формирования протоколов по результатам проведения УЗИ. Имеется возможность ведения базы пациентов, а также хранилищ шаблонов заключений и протоколов УЗИ. Разработано для Детской районной больницы г. Коломны. Среда разработки Delphi+Firebird 1.5.