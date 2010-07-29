ХОЧУподарок Toolbars

Набор тулбаров для таких популярных браузеров как: Mozilla Firefox, Google Chrome и Internet Explorer. Разрабатывались для проекта ХОЧУподарок.com (http://www.hochupodarok.com/). Тулбары позволяют ввести свой логин и пароль на сайте, а затем передать описание желаемого подарка (с возможностью предварительного редактирования), который отображается на текущей странице браузера, на hochupodarok.com. Также был разработан для всех тулбаров инсталлятор и деинсталлятор.

Среда разработки: Notepad, Embarcadero Delphi 2010.

ОС: Windows XP/Vista/7.