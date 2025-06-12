Консоль для мониторинга и управления системы кондиционирования в гости

Программа для мониторинга и управления системы кондиционирования в гостинице. Отображала список роутеров к которым подключены внешние и внутренние блоки, позволяла отслеживать состояния блоков, позволяла управлять каждым блоком или группой блоков. Например переключить на тепло, выключить и тд. Так же выводила состояние оборудование, не хватку масла, ошибки и так далее. Дополнительно логировала все это в файлы каждый день. Использовался протокол Modbus.