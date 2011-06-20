Конвертер прайсов (MS Excel)

Прикладное ПО
Добавлена
13 лет назад
375 просмотров
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Программа работает с прайсами поставщиков в формате xls.

На основе нескольких исходных прайсов формирует общий прайс в формате xls. Позволяет установить наценку на каждую группу товаров исходного прайса.