Квантование изображений в 16 уровней
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Процесс преобразования аналогового сигнала в цифровую форму состоит из трех стадий: дискретизации, квантования и кодирования. В данной программе реализована вторая стадия.
Квантование - это замена величины отсчета ближайшим значением из набора фиксированных величин.
Применительно к изображениям это означает уменьшение количества значений атрибутов для каждого пикселя или, проще, уменьшение количества цветов в изображении. При этом требуется, чтобы качество изображения ухудшилось как можно меньше. Операция квантования применяется также на уже оцифрованном материале.
Квантование нужно для:
экономии памяти;
улучшения свойств последовательностей для сжатия;
подготовки для последующей обработки;
добавления эффектов.
Реализовано 5 алгоритмов квантования.
Собственная реализация записи изображения в файл в формате BMP.