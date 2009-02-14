Квантование изображений в 16 уровней

http://www.weblancer.net/projects/94836.html

Процесс преобразования аналогового сигнала в цифровую форму состоит из трех стадий: дискретизации, квантования и кодирования. В данной программе реализована вторая стадия.

Квантование - это замена величины отсчета ближайшим значением из набора фиксированных величин.

Применительно к изображениям это означает уменьшение количества значений атрибутов для каждого пикселя или, проще, уменьшение количества цветов в изображении. При этом требуется, чтобы качество изображения ухудшилось как можно меньше. Операция квантования применяется также на уже оцифрованном материале.

Квантование нужно для:

экономии памяти;

улучшения свойств последовательностей для сжатия;

подготовки для последующей обработки;

добавления эффектов.

Реализовано 5 алгоритмов квантования.

Собственная реализация записи изображения в файл в формате BMP.

P.S. Сравните результаты Paint-а и моего ПО.