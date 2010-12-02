Лабораторная информационная система Chiffa

Разработка лабораторной информационной системы «Chiffa» с нуля (двухзвенная архитектура, поддержка разных локализаций).
- Проектирование системы.
- Разработка структуры БД (СУБД PostgreSQL).
- Разработка компонентов системы и графического интерфейса на C# (WPF).
- Разработка драйверов для подключения медицинских анализаторов.
Некоторые функции системы:
- Регистрация пациентов.
- Регистрация направлений на проведение исследований.
- Рабочий лист проведения исследований.
- Обмен данными с медицинскими анализаторами.
- Печать результатов на конфигурируемых бланках.
- Различные отчёты.