Лабораторная информационная система Chiffa

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Лабораторная информационная система Chiffa.jpg

Разработка лабораторной информационной системы «Chiffa» с нуля (двухзвенная архитектура, поддержка разных локализаций).

- Проектирование системы.

- Разработка структуры БД (СУБД PostgreSQL).

- Разработка компонентов системы и графического интерфейса на C# (WPF).

- Разработка драйверов для подключения медицинских анализаторов.

Некоторые функции системы:

- Регистрация пациентов.

- Регистрация направлений на проведение исследований.

- Рабочий лист проведения исследований.

- Обмен данными с медицинскими анализаторами.

- Печать результатов на конфигурируемых бланках.

- Различные отчёты.

PostgreSQL