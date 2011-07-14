Легкая программка поиска в тексте
Прикладное ПО
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12 лет назад
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Программа поиска в папке с большим количеством текстовых файлов чисел заданной длины и
начинающаяся на определенные цифры. Имена у текстовых файлов неупорядоченные.
Расширение *.txt
Текстовый файл может весить до 1мб.
В меню программы:
1) выбор папки с файлами.
2) указание длины числа (поддержка от 5 до 30 цифр в числе).
3) указание начальной цифры числа.
Например: нужно найти в папке с большим количеством текстовых файлов числа содержащие 8
цифр и начинающиеся только на 8, затем записать эти числа в отдельный файл в столбец:
81841190
87212842
89051454