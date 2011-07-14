Легкая программка поиска в тексте

http://www.weblancer.net/projects/281875.html

Программа поиска в папке с большим количеством текстовых файлов чисел заданной длины и

начинающаяся на определенные цифры. Имена у текстовых файлов неупорядоченные.

Расширение *.txt

Текстовый файл может весить до 1мб.

В меню программы:

1) выбор папки с файлами.

2) указание длины числа (поддержка от 5 до 30 цифр в числе).

3) указание начальной цифры числа.

Например: нужно найти в папке с большим количеством текстовых файлов числа содержащие 8

цифр и начинающиеся только на 8, затем записать эти числа в отдельный файл в столбец:

81841190

87212842

89051454