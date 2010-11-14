Mathematical Studio – это мощная математическая система компьютерной алгебры, которая поддерживает работу над действительными и комплексными числами, длинной арифметикой, матрицами, полиномами, переменными. Программа содержит в себе большое количество операций, операторов, процедур и функций для математических расчетов, которые могут выполняться с очень большой точностью и в любой системе счисления. Кроме этого, программа позволяет построение 2D графиков в декартовых и полярных системах координат.

Программный интерфейс и код реализован на базе объектно-ориентированного языка программирования C#.