Программа контроля и учета номиналов и клиентов банков.

Рассчитана на подробный учет клиентов, включая сканированные изображения их документов, удостоверяющих личность. Предусматривает удаленное централизованное хранилище данных. Все передаваемые и принимаемые с сервера данные кодируются и декодируются «на лету», в таком виде и хранятся удаленно, что исключает возможность стороннего вмешательства в базу данных или утечки информации компании.

Используется СУБД MySQL.

Системные требования:

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ссылка на скачивание:

https://drive.google.com/file/d/1m8-gNOjBUV45b5M-2Y9mBy9GWxP-3qCx/view