Messenger v1.0

Программа-чат для переписки между пользователем на сайте и тех. поддержкой. Работает благодаря периодической синхронизации программы и сайта с БД MySQL на сервере, куда и заносятся все новые сообщения. Переписка может вестись одновременно с пользователями нескольких сайтов. Программа имеет список ответов на часто задаваемые вопросы, сохраняет историю на локальном ПК, отображает переходы пользователя по страницам сайта и его активность на сайте в целом.

Среда разработки: Borland Delphi 7.

ОС: Windows XP/Vista/7.

Комментарий: Проект не завершен (реализован на 75-80%) в связи с отказом от сотрудничества с его заказчиком.