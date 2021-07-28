Monitoring Abr

Клиент-серверное приложение для удаленного контроля за работой компьютеров компании.

На контролируемом компьютере устанавливается программа-клиент, единоразово получающая уникальный идентификатор, относящийся именно к этому компьютеру. Клиент "висит" в системном трее и не мешает работе. Запускается при старте Windows.

Контрольная программа разворачивается в любом месте на любом компьютере с выходом в Интернет. Она позволяет наглядно видеть, какие из контролируемых компьютеров сейчас в сети (IP, путь установки программы-клиента, ряд других параметров), а какие нет. Когда один из контролируемых компьютеров покидает сеть (отключается или зависает), контрольная программа издает звук и отсылает по указанному в настройках E-mail письмо о времени выхода клиента из сети. То же самое происходит при появлении этого клиента снова в сети. Позволяет подразделить контролируемые компьютеры на группы (отделения компании) и, таким образом, удобно просматривать отдельные группы. Контрольная программа также "висит" в системном трее и не мешает работе. Запускается вместе с Windows.

Настройки программы-клиента и контрольной программы позволяют удаленно запустить на контролируемом компьютере TeamViewer.

Системные требования:

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10