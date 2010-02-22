Mp3ToLipetsk48
Прикладное ПО
Добавлена156 просмотров
14 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа просматривает папки, содержащие mp3 файлы и генерирует на основе их содержимого описание а льбома (дискографии) в формате, который используется на торрент трекере lipetsk48.ru. Написано на Ja va. Весь код, включая парсер mp3, написал с нуля сам.