MSOBackup - спасатель-шпион для док-тов MS Office

http://www.mso-tools.com/msobackup/ru/

Для MS Office 2000-2003.

Содержит 13 200 строк исходного кода.

MSOBackup - это автоматическая система резервного копирования (СРК) для документов Microsoft Office. Эта система позволит восстановить потерянную информацию при ошибочных действиях пользователя с файлами документов, а также просмотреть любой документ, который был создан или отредактирован в Word или Excel, даже если он не был сохранен на жестком диске.

Место на диске почти ничего не стоит, а утерянная информация обходится дорого!

Например, вы открыли ранее созданный документ Word, содержащий важную информацию, и используете его как шаблон для создания другого документа. После продолжительной работы вы закрываете документ, Word предлагает сохранить документ, и вы автоматически нажимаете ДА вместо того, чтобы сохранить его под другим именем. В результате ценная информация утеряна. Тоже может произойти, если вы случайно перепишете старый файл после автосохранения, а также, если Вы случайно нажмете НЕТ при сохранении закрываемого нового файла. Потеря информации может произойти и в случае, если вы сохранили файл на гибком диске, а он окажется, неисправен или, если он будет утерян и т. д. Во всех этих и других подобных случаях вы будете застрахованы от потерь, подключив к Office систему резервного копирования MSOBackup.

Система работает скрытно, поэтому MSOBackup можно также использовать для слежки за редактируемыми документами Ms Office локально или в сети.