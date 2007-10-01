Надстройка MS Word ChFormulas

http://www.mso-tools.com/chformulas/ru/chfmls.zip

Для MS Word 2000-2007

Содержит 2500 строк исходного кода.

Это автоматическое преобразование химических формул написанных в Ms Word обычным текстом в правильно отформатированные химические формулы. Панель инструментов надстройки содержит кнопки для вставки стрелок и специальных химических символов, а также кнопки для изменения позиций чисел обозначающих электрические заряды или индексы элементов.