Надстройка MS Word ChFormulas

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http://www.mso-tools.com/chformulas/ru/chfmls.zip
Для MS Word 2000-2007
Содержит 2500 строк исходного кода.
Это автоматическое преобразование химических формул написанных в Ms Word обычным текстом в правильно отформатированные химические формулы. Панель инструментов надстройки содержит кнопки для вставки стрелок и специальных химических символов, а также кнопки для изменения позиций чисел обозначающих электрические заряды или индексы элементов.