Небольшой он-лайн генератор CSS кода

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Каркас генератора создан на основе HTML5/CSS3, а сам процессор (обработчик) на JavaScript.
Генератор создан для быстрой и удобной генерации кода стилей компонент сайта.
На данный момент разработана генерация только для кнопок, но в дальнейшем генератор будет завершен. Сам генератор .