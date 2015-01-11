Небольшой он-лайн генератор CSS кода

Каркас генератора создан на основе HTML5/CSS3, а сам процессор (обработчик) на JavaScript.

Генератор создан для быстрой и удобной генерации кода стилей компонент сайта.

На данный момент разработана генерация только для кнопок, но в дальнейшем генератор будет завершен. Сам генератор .