NeuralWPD - нейросетевое ВПР
Прикладное ПО
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15 лет назад
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Программа разработана в рамках диссертации. Реализовано вейвлет-пакетное разложение (ВПР) на основе искусственных нейронных сетей. Формируется кодовая последовательность с заданным распределением в вепвях ВПР с использование генетического алгоритма оптимизации.