NWavelets - подавление шума

Большая нейросетевая система для очистки речевых сигналов от шумов. Система реализована на основе нейросетевого вейвлет-пакетного разложения с использованием специальных алгоритмов обучения нейронных сетей. Результаты проверялись за зашумленных телефонных разговорах операторов. Можно было услышать разницу!