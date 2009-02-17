NWavelets - подавление шума

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
170 просмотров
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Большая нейросетевая система для очистки речевых сигналов от шумов. Система реализована на основе нейросетевого вейвлет-пакетного разложения с использованием специальных алгоритмов обучения нейронных сетей. Результаты проверялись за зашумленных телефонных разговорах операторов. Можно было услышать разницу!