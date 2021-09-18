Обработка почты на Python

Программа обрабатывает файлы с почтовыми сообщениями, а также подключается к почтовому серверу и получает почту. Корректно определяет кодировку, вложения, html. Находит в сообщениях номера телефонов, приводит их к единому виду и сохраняет в базе данных вместе с другой информацией из почтовых сообщений.