Очистка штампа чертежа (AutoCAD)

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
182 просмотра
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D:\На заказ\AutoCAD\Очистка штампа черчежа\Портфолио\scrshort.gif

Пакетная обработка файлов dwg. Очищаются некоторые ячейки штампа чертежа, заносится стандартная фраза и меняется ячейка с номером чертежа.

150$ - 1 день