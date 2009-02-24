Ocx компонент на Delphi

OCX на Delphi. Каталог пива. Полностью готовый каталог, без установки на диск и без необходимости интернета. Имеет возможность обновляться из любого каталога на локальном диске, сделан в связке с MS Access. Реализован поиск, справка, отображение в разных вариантах - 3D-модель, фото, описание и т.п., удобная система фильтрации по всем критериям, функция показа только новых позиций.