Ocx компонент на Delphi
Прикладное ПО
Добавлена208 просмотров
15 лет назад
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OCX на Delphi. Каталог пива. Полностью готовый каталог, без установки на диск и без необходимости интернета. Имеет возможность обновляться из любого каталога на локальном диске, сделан в связке с MS Access. Реализован поиск, справка, отображение в разных вариантах - 3D-модель, фото, описание и т.п., удобная система фильтрации по всем критериям, функция показа только новых позиций.