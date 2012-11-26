Онлайн-аэрография Galaxy-web

Сервис онлайн аэрографии по предметам (в т.ч. автомобилям) и интерьеру, с возможностью моделирования этого самого интерьера.

Все работает полностью онлайн, в том числе 3д-редактор (на основе технологии o3d от Google или WebGL) и редактор чертежей, на котором можно отразить даже достаточно сложные криволинейные поверхности (на основе SVG).

http://beejee.org/#/soft/o3d