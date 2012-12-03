Оптимальное расположение оросителей

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На каждой итерации ГА происходит изменение размещений распылителей посредством применения к хромосомам генетических операторов – кроссоверов и мутаций, оценка качества полива для каждой из хромосом, согласно целевой функции.
Оператором скрещивания хромосомы родительской популяции объединяются в пары, скрещиваются, образуют новую пару хромосом.
Оператор мутации изменяет ген в случайной позиции случайной хромосомы с вероятностью рм путем смещения координаты оросителя на поливной площади.
Оценивание приспособленности хромосом в популяции (вычисление целевой функции) состоит в расчете функции приспособленности для каждой хромосомы этой популяции, а именно в оценке той площади, на которой полив осуществляется в заданных поливных нормах.
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