Оптимизатор карт ADMAP.

Программа предназначена для оптимизации входных файлов планшетного плоттера ADMAP, используемого для отрисовки топологии печатных плат. Оптимизация заключается в исключении дублирующихся сегментов и контактных площадок, а также двунаправленных сегментов. Кроме того, программа гарантировано обеспечивает начало процесса рисования от верхнего левого угла заготовки печатной платы. Разработано для ОАО "ВНИКТИ", г. Коломна. Среда разработки Delphi.