Optimus Netwok Optimizer
Прикладное ПО
Добавлена103 просмотра
15 лет назад
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Сетевой оптимизатор:
1. Разработка интерфейса.
2. Поддержка языковых пакетов в формате XML с возможностью отображения RTL-языков.
3. Использование SOAP и WSDL для обмена данными с центральным сервером.
4. Регистрация программы и защита от взлома.
5. Разработка дистрибутива.
Использованы: MFC, SOAP, WSDL, NSIS.