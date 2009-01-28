Optimus Netwok Optimizer

Сетевой оптимизатор:

1. Разработка интерфейса.

2. Поддержка языковых пакетов в формате XML с возможностью отображения RTL-языков.

3. Использование SOAP и WSDL для обмена данными с центральным сервером.

4. Регистрация программы и защита от взлома.

5. Разработка дистрибутива.

Использованы: MFC, SOAP, WSDL, NSIS.