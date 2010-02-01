Парсер HTML счета тел. звонков

http://mso-tools.com/example/htmlpars.rar

Выбирает из файла детализаций телефонных звонков (html счет ОАО "Мобильные ТелеСистемы") детализации по отдельным номерам, записывает их в файлы xls (формат csv) и рассылает на email согласно списку в emails.csv. См. htmlpars.rar.

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