Перекачка видео в альбомы вконтакте
Прикладное ПО
Добавлена145 просмотров
12 лет назад
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Клиент для прямого перекачивания видео из интернета в свои альбомы или альбомы группы в вконтакте.
Есть возможность как перекачивания одного ролика, так и целых плейлистов с youtube, для этого достаточно только указать ссылку на страницу с роликом или плейлистом. Перекачивание происходит "на лету", не сохраняя при этом временных файлов на локальном диске или еще где-то.