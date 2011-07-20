Перекачка видео в альбомы вконтакте

Клиент для прямого перекачивания видео из интернета в свои альбомы или альбомы группы в вконтакте.

Есть возможность как перекачивания одного ролика, так и целых плейлистов с youtube, для этого достаточно только указать ссылку на страницу с роликом или плейлистом. Перекачивание происходит "на лету", не сохраняя при этом временных файлов на локальном диске или еще где-то.