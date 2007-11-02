Программа представляет собой простое средство для мониторинга сетей. С её помощью можно отслеживать качество связи с определенным узлом и регистрировать сбои связи. Программа пингует указанный адрес (или хост), показывая время прохождения сигнала. Интервал, с которым идёт пинг, можно выбирать, для получения оптимального соотношения качества слежения и загрузки сети. При нарушении связи с хостом программа пингует его с интервалом в полсекунды (или другим, который указан) до появления связи, при этом фиксируется точное время нарушения и восстановления связи. Результаты анализа сбоя связи можно писать в лог-файл. Программа может запускаться из командной строки (например для автозагрузки), при этом в качестве параметров принимает пингуемый адрес, путь к лог-файлу, интервал пинга (в секундах), интервал пинга при обрыве связи (в миллисекундах). Лог пишется в этом случае автоматически. Время запуска программы указывается в начале лога.