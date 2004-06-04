ПО для изученния Английского Языка

Программа позволяет изучать слова и фразеологические обороты.База данных может пополняться самим пользователем. Вся программа написана на Python 3.x.

Основной задачей было:

1)Создать интерактивный интерфейс(Также имеются объяснения для неопытных пользователей).

2)Создать возможность использовать Азербайджанский Алфавит.

3)Интегрировать базу данных и создать отдельное окно, чтобы пользователь мог спокойно дополнять любые слова/ фразеологические обороты.