ПО для изученния Английского Языка

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Программа позволяет изучать слова и фразеологические обороты.База данных может пополняться самим пользователем. Вся программа написана на Python 3.x.
Основной задачей было:
1)Создать интерактивный интерфейс(Также имеются объяснения для неопытных пользователей).
2)Создать возможность использовать Азербайджанский Алфавит.
3)Интегрировать базу данных и создать отдельное окно, чтобы пользователь мог спокойно дополнять любые слова/ фразеологические обороты.