ПО массовой проверки корпоративных аккаунтов

.Net Explorer — это универсальное приложение, которое объединяет в себе функции чекера и сендера. Оно предназначено для работы с различными API и серверными приложениями, предоставляя пользователю возможность как проверять, так и отправлять данные через интерфейс. В числе возможностей .Net Explorer — проверка работоспособности учетных записей, отправка сообщений через различные каналы (например, SMTP) и выполнение других задач, связанных с сетевыми операциями. Простота и удобство интерфейса позволяют пользователям легко интегрировать его в свои рабочие процессы.