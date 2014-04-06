ПО Расчета эвакуации людей при пожаре

Программное средство (Далее - ПС) предназначено для анализа расчетного времени эвакуации людей из зданий при пожаре. ПС может применяться:1. При выполнении расчетных работ при проектировании зданий и сооружений.2. В образовательных целях, при обучении инженерно-техническим расчетам.3. В научной деятельности при подготовке проектов нормативных документов по вопросам, связанным с эвакуацией людей.4. При экспертной деятельности при проверке правильности расчетов сторонних организаций. ПС позволяет:1. Осуществлять ввод и редактирование сложных расчетных схем движения людей с заданными начальными параметрами. 2. Производить расчет времени эвакуации по трем различным методикам и сопоставлять их результирующие данные.3. Формировать отчетную информацию по результатам расчетов и анализа.