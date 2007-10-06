Подготовка файлов контента для закачки в моб.телеф

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Утилита содержит 440 строк исходного кода.
Преобразование названий файлов "jpg", "gif", "mid", "mmf", "wav", "mp3", "jar" в папке и во всех вложенных папках в последовательность чисел. Копирование файлов из всех вложенных папок в одну. Транслитерация названий файлов в папке и вложенных папках.