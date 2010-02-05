Поиск кратчайшего пути (Задача коммивояжера), ГА

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
861 просмотр
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Оптимальное решение NP-полной Задачи коммивояжера.

– Использованы перспективные Генетические алгоритмы.

– Отображение карты города в режиме растр + вектр.

– Быстрая навигация по карте.

– База данных для хранения гео-информационных объектов.