Поиск кратчайшего пути (Задача коммивояжера), ГА
Прикладное ПО
Добавлена861 просмотр
14 лет назад
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Оптимальное решение NP-полной Задачи коммивояжера.
– Использованы перспективные Генетические алгоритмы.
– Отображение карты города в режиме растр + вектр.
– Быстрая навигация по карте.
– База данных для хранения гео-информационных объектов.