Поиск максимальной клики в графе большой размерн.
Прикладное ПО
Добавлена1417 просмотров
15 лет назад
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Реализована функция поиска максимальной клики (максимального полного подграфа) в графе с большим числом вершин, до 10 000. Соответственно, число ребер - несколько млн!
На вычисление требуется
Входные данные: список или матрица смежности графа - как вам будет удобнее
Выход: список вершин графа, образующих макс. клику.