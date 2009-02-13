Поиск максимальной клики в графе большой размерн.

http://www.weblancer.net/projects/77645.html

Реализована функция поиска максимальной клики (максимального полного подграфа) в графе с большим числом вершин, до 10 000. Соответственно, число ребер - несколько млн!

На вычисление требуется

Входные данные: список или матрица смежности графа - как вам будет удобнее

Выход: список вершин графа, образующих макс. клику.