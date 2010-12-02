Полнофункциональная SCADA/HMI система «ОКО»

Разработка полнофункциональной SCADA/HMI системы для создания АСУ ТП в любых отраслях промышленности «ОКО» на С++ под ОС QNX.

Принимал непосредственное участие в разработке, а именно осуществлял:

• Разработку системы визуального проектирования «DINA».

• Разработку с нуля прослойки для графического интерфейса системы «ОКО» для обеспечения её совместимости с графической оболочкой «Photon» (разрабатывалась в общем виде, как прослойка для совместимости приложений, разработанных для оболочки «QWindows», с оболочкой «Photon»).

• Разработку и поддержку других компонентов системы.