Прайс-заказ Центр СМ

Программа – каталог товаров торгового дома Центр СМ (Вологда).

Позволяет просматривать и обновлять остатки товаров компании, создавать заказы и отправлять их в торговую систему с резервированием на складе. Программа написана с учетом пожеланий клиентов, которые работают в условиях отсутствия зоны покрытия Интернет и не имеют возможности постоянно работать через веб-браузер онлайн. Есть возможность при наличии интернета скачать все данные, а затем, если доступно соединение, даже такое как старинный телефонный GPRS, обновить данные об остатках (небольшой пакет) и отправить заявку (также небольшой пакет данных). При такой работе трафик минимальный, что позволяет работать с программой через провайдеров предоставляющих услуги доступа с оплатой за каждый мегабайт.

Системные требования:

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ссылка на скачивание:

https://drive.google.com/file/d/1ur_EDp0zqU9SXUcWn5_EKe7SFr2oU-3_/view