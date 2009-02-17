Predictor-восстановление сигналов

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
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Работа выполнена в рамках диссертации. Оценивалась возможность использования нейронов искусственных нейронных сетей для восстановления цифрового сигнала после оцифровки (что-то вроде цифро-аналогового преобразователя ЦАП).