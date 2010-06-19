Преобразование растровой карты в векторный формат

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Основной функцией данного программного обеспечения является задача получения координат замкнутых полигонов. Границей полигона считается набор координат, образующих замкнутую линию. Таким образов, в результате работы ПО, формируются полигоны, означающие, в зависимости от контекста – либо строения, либо дороги, либо другие объекты, присутствующие на карте.

Информация используется для уникального определения искомого объекта на карте, независимо от конфигурации объекта, чем отличается от аналогичных систем тем, что полигоны не пересекаются, и точка на карте однозначно идентифицирует собой только один объект.

Полигоны определяются автоматически, с последующей линеаризацией и аппроксимацией границ. Сохраняются в CSV-файл для последующей обработки и привязки сопутствующей информации, состав которой определяется Предметной Областью.

Также, данное программное обеспечение осуществляет привязывание полученных полигонов к адресам и прочей информации. Позволяет вручную скорректировать форму полигона и его границ. Осуществляет операции объединения или разбивки на части полигонов. Позволяет работать с группами полигонов. Осуществляет быструю навигацию по всей карте. Находит и отображает участки карты по введенным адресам или улицам.