Прием платежей населения

Комплекс программ АРМ ППН является составной частью подсистемы "Кассовые операции" и предназначен для приема любых платежей от населения (коммунальные платежи, услуги, бюджетные платежи и т.д.) согласно правил установленных НБУ, создания проводок по принятым платежам с зачислением на счета 2902 в зависимости от вида платежа.

Пользователем (оператором) программ является кассир по приему платежей населения.

Операционной системе Windows 9x/2000/NT 4.0 SP 5.

Система управления базами данных Oracle 8i (платформа Linux/Solaris/ Windows) / Informix 9.20 (платформа Linux/Solaris/ Windows).

Клиентская часть состоит из администратора и самого модуля приема платежей.

Для создания пользователей на серверах Linux/Solaris разработан набор скриптов.

Интерфейс программы достаточно объемен содержит в себе:

- 50 экранных форм, насчитывающих до 60 элементов управления;

- 8 печатных документов разной сложности.

Клиентская часть реализована на Delphi 7.

Клиентская часть комплекса разделена на два основных модуля «Администратор», «Кассир», которые в свою очередь состоят из нескольких библиотек.

Кроме того в «Администраторе» есть возможность добавления и настройки внешних модулей. Программа «Прием платежей за услуги связи» добавляется в данный комплекс как отдельный модуль для приема одного из видов услуг связи.

Серверная часть работает под управлением одной из двух СУБД Oracle или Informix, насчитывает в себе более 380 объектов (таблицы, виды, процедуры и функции, триггера и т.д.).

Организован обмен данными с Автоматизированными банковскими системами: создание консолидированных проводок для аналитического учета и перечисления средств.

Комплекс адаптирован для приема большого количества платежей. Эргономика интерфейса рассчитана на прием до 300 платежей в день.

Комплекс поставляется с полной документацией с программами установки серверной и клиентской части.

На данный момент находится в промышленной эксплуатации.