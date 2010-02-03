Прикладное приложение "Заказы"
Прикладное ПО
Добавлена170 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа позволяет редактировать и отслеживать заказы, сроки их исполнния, оплату. Реализован учет данных клиентов, платежных реквизитов, ведние истории контактов. Организован поиск по различным парметрам. Глубина классификатора направлений деятельности - 3 уровня. Печать отчетности: заказы(по месяцам, по неделям, на текущий день, готовые, срочные и др.), оплата (прогноз на текущий день, неделю, итоги помесячно и пр.), анализ количества и сумм заказов по направлениям деятельности. Delphi 2009+Access 2007.