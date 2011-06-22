Проект QAPRS

http://code.google.com/p/qaprs/

Программа для работы в радиолюбительской системе глобального позиционирования - APRS. Позволяет отображать на карте объекты согласно их координатам, обмениваться сообщениями, а тек же содержит многие другие возможности, которые требуются от программ, для работы в сети APRS.