Проект QAPRS
Прикладное ПО
Добавлена265 просмотров
13 лет назад
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http://code.google.com/p/qaprs/
Программа для работы в радиолюбительской системе глобального позиционирования - APRS. Позволяет отображать на карте объекты согласно их координатам, обмениваться сообщениями, а тек же содержит многие другие возможности, которые требуются от программ, для работы в сети APRS.