Программа автоматизации предприятия Камазтехсервис

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
326 просмотров
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http://www.rune-forge.com/main.php?lang=Ru&mode=proj/kamaz

Программа автоматизации предприятия "Камазтехсервис"

технологии, которые использовались

.Net + C# + WinWorms + DevExpress + LINQ + system( thread and process) + Reports

MSSQL