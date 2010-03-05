Программа автоматизации предприятия Камазтехсервис
Прикладное ПО
Добавлена326 просмотров
14 лет назад
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http://www.rune-forge.com/main.php?lang=Ru&mode=proj/kamaz
Программа автоматизации предприятия "Камазтехсервис"
технологии, которые использовались
.Net + C# + WinWorms + DevExpress + LINQ + system( thread and process) + Reports
MSSQL