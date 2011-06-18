Программа автоматизации работы в среде iTunes

Программа обладает следующим функционалом:

1) работает по списку аккаунтов и списку приложений.

2) производит автоматические запуск iTunes, авторизацию текущего пользователя, выбор приложения из списка, загрузку приложения в iTunes,

3) в зависимостти от установленных режимов обеспечивает: загрузку приложений на локальный компьютер, установку рейтинга загруженного приложения, формирование авторизованного отзыва приложению.

Программа НЕ работает с классами Apple, обеспечивающими WEB навигацию. Все действия по идентификации и выбору нужных экранных элементов управления производятся на осонове анализа содержимого экрана.