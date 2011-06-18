Программа автоматизации работы в среде iTunes
Прикладное ПО
Добавлена632 просмотра
13 лет назад
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Программа обладает следующим функционалом:
1) работает по списку аккаунтов и списку приложений.
2) производит автоматические запуск iTunes, авторизацию текущего пользователя, выбор приложения из списка, загрузку приложения в iTunes,
3) в зависимостти от установленных режимов обеспечивает: загрузку приложений на локальный компьютер, установку рейтинга загруженного приложения, формирование авторизованного отзыва приложению.
Программа НЕ работает с классами Apple, обеспечивающими WEB навигацию. Все действия по идентификации и выбору нужных экранных элементов управления производятся на осонове анализа содержимого экрана.